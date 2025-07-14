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08:53, 14 июля 2025Моя страна

«Отмененная» в Европе австрийка приехала в Россию за мечтой и стала звездой

Австрийка Цайзель о России: Здесь тепло и хорошо хлопают
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Первый канал

Австрийка Приска Цайзель, с детства восхищенная русским балетом, приехала в страну и стала здесь звездой. Еще живя на родине, она начала изучать русскую культуру и мир, после чего была «отменена» в Европе за свой интерес. Истрию танцовщицы рассказывает Первый канал.

С 2016-го года она работала на сцене Баварского государственного балета в Мюнхене, Германия. В 2019-м ее позвали принять участие в балете «Спартак» в Севастополе, в 2023 снова было приглашение в Россию — на гала-концерт в Крым. Это стало точкой невозврата, так как женщину «отменили» в ее театре. Несмотря на это Цайзель не опустила руки и решила остаться в России. Сейчас она является примой-балериной одного из старейших театров страны — Михайловского.

«Когда была возможность выступать со звездами российского балета на одной сцене я согласилась с удовольствием, потому что не знаешь, когда еще будет такая возможность», — призналась она.

Сейчас в России она танцует главные роли и дает более 80 концертов в год. «Тепло здесь и так хорошо хлопают. Я очень благодарна», — заключила она.

Ранее сообщалось, что на тот момент прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель покинула труппу поле выступления в Севастополе летом 2023 года. В СМИ подчеркивали, что, вероятно, ее могли вынудить покинуть труппу из-за выхода на сцену в Крыму.

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