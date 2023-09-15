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11:23, 15 сентября 2023Культура

Прима Баварского балета покинула труппу после выступления в Севастополе

Прима Баварского балета Цайзель покинула труппу после выступления в Севастополе

Фото: W. Hösl / Teatro Real

Прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель покинула труппу поле выступления в Севастополе летом 2023 года. Об этом сообщается в пресс-службе культурного учреждения.

В заявлении было указано, что артистка вела продолжительные переговоры с руководством театра, после чего потребовала расторжения контракта в начале сезона. Культурное учреждение якобы выполнило просьбу балерины, однако, как отмечает издание EADaily, Цайзель могли вынудить покинуть труппу из-за выхода на сцену в Крыму.

Летом 2023 года балерина выступила на гала-концерте в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который был посвящен 240-летию Севастополя.

В 2016 году артистка начала выступать на сцене Баварского государственного балета, а через три года стала прима-балериной и принимала участие практически во всех новых постановках.

Ранее ФРГ отказала украинскому МИД в просьбе не допускать российскую певицу Анну Нетребко на сцену Берлинской оперы.

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    Анастасия Астахова
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