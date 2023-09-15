Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:17, 15 сентября 2023Культура

ФРГ отказала Украине в просьбе не допускать российскую певицу на сцену

МИД Украины высказало недовольство из-за возвращения Нетребко в Берлинскую оперу
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

ФРГ отказала украинскому МИД в просьбе не допускать российскую певицу Анну Нетребко на сцену Берлинской оперы. В министерстве высказали недовольство таким решением Германии, сказано в аккаунте МИД в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — указано в сообщении. Также отмечено, что Украины посольство в ФРГ старались всячески воспрепятствовать возвращению Нетребко, как только появилась первая информация о ее участии в постановке.

«К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Германской государственной оперы», — добавили в украинском МИД.

Ранее стало известно, что Берлинская опера возобновила сотрудничество с певицей Анной Нетребко, артистка выступит вечером 15 сентября в опере «Макбет». С ней прерывали контракт после начала спецоперации России на Украине в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

    Названы способные быстрее всех заработать на новый iPhone 15 специалисты

    Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    ФРГ отказала Украине в просьбе не допускать российскую певицу на сцену

    В США назвали контрнаступление ВСУ полным провалом

    Россиянам дали советы по подготовке авто к холодному сезону

    Врач назвала причины кровотечения после секса

    Переживший измену мужчина перешел с женщин на секс-кукол

    Создана диагностирующая и прогнозирующая болезни глаз нейросеть

    Россиян предупредили о возможных отключениях отопления в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости