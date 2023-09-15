ФРГ отказала Украине в просьбе не допускать российскую певицу на сцену

МИД Украины высказало недовольство из-за возвращения Нетребко в Берлинскую оперу

ФРГ отказала украинскому МИД в просьбе не допускать российскую певицу Анну Нетребко на сцену Берлинской оперы. В министерстве высказали недовольство таким решением Германии, сказано в аккаунте МИД в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — указано в сообщении. Также отмечено, что Украины посольство в ФРГ старались всячески воспрепятствовать возвращению Нетребко, как только появилась первая информация о ее участии в постановке.

«К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Германской государственной оперы», — добавили в украинском МИД.

Ранее стало известно, что Берлинская опера возобновила сотрудничество с певицей Анной Нетребко, артистка выступит вечером 15 сентября в опере «Макбет». С ней прерывали контракт после начала спецоперации России на Украине в 2022 году.