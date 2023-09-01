Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с певицей Анной Нетребко

Берлинская опера возобновит сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Отмечается, что артистка выступит 15 сентября в опере «Макбет». Ранее некоторые немецкие концертные площадки заявляли, что отказываются от сотрудничества из-за якобы тесных связей Нетребко с российскими властями.

Теперь в Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не выступала в России и в ближайшее время не планирует концертировать там.

Ранее стало известно, что концерт Анны Нетребко отменили в Праге по политическим причинам.

До этого оперная певица подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления.