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05:27, 1 сентября 2023Культура

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с певицей Анной Нетребко
Анна Нетребко

Анна Нетребко . Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Берлинская опера возобновит сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Отмечается, что артистка выступит 15 сентября в опере «Макбет». Ранее некоторые немецкие концертные площадки заявляли, что отказываются от сотрудничества из-за якобы тесных связей Нетребко с российскими властями.

Теперь в Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не выступала в России и в ближайшее время не планирует концертировать там.

Ранее стало известно, что концерт Анны Нетребко отменили в Праге по политическим причинам.

До этого оперная певица подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления.

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    Марина Совина
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