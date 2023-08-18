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15:48, 18 августа 2023Культура

Концерт Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам

Концерт оперной певицы Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Концерт российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Праге по политическим причинам. Об этом сообщило концертное агентство Nachtigall Artists Management в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выступление артистки, которое планировалось на 16 октября, было решено отменить из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов», а также напряженной атмосферы вокруг исполнительницы.

«Никто из участников не согласен с отменой концерта, но в связи с обстоятельствами, которые постепенно превратили чисто художественный проект в политическую и социальную полемику, совет директоров и компания Nachtigall Artists Management согласились отменить его», — говорится в заявлении организации.

В Nachtigall Artists Management признались, что сожалеют об отмене выступления, но считают такое решение необходимым. Руководство компании добавило, что свяжется с покупателями билетов на концерт, чтобы вернуть средства за них.

Ранее оперная певица подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления.

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    Анастасия Астахова
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