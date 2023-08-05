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08:20, 5 августа 2023Культура

Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» с требованием выплатить $360 тыс.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Согласно утверждению певицы, руководство театра, отменив запланированные на 2024–2025 годы выступлния, нарушило договоренности с Нетребко и подвергло ее дискриминации по национальному признаку.

В иске уточняется, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении публики к Нетребко, в том числе вызвав протесты против нее. Помимо этого, говорится, что требование руководства «Метрополитен-оперы» к исполнительницу отказаться от поддержки российской власти вызвало критику в адрес певицы на родине.

Нетребко заявила, что действия руководства театра вынудили ее невыгодно продать свою квартиру в Нью-Йорке и нанесли ей значительный моральный ущерб.

Ранее стало известно, что гонорары Анны Нетребко уменьшились в десять раз из-за отмены концертов по всему миру и в России.

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    Юлия Мискевич
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