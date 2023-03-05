Гонорары Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов

KP.RU: гонорары Нетребко уменьшились в десять раз из-за отмены концертов по всему миру

Гонорары российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко уменьшились в десять раз из-за отмены концертов по всему миру и в России. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, раньше доходы исполнительницы от коммерческих выступлений в России составляли 200-300 тысяч евро (от 16 до 23 миллионов рублей), теперь же концерты в Европе оцениваются в 20-30 тысяч евро.

Как сообщается, средний гонорар певицы сейчас составляет 2,4 миллиона рублей. В ближайшие дни Нетребко и ее супруг будут выступать в Гонконге. Цена билетов на эти концерты варьируется от 250 до 1,8 тысячи долларов (от 18 до 135 тысяч рублей). После Гонконга исполнительница собирается выступить в Токио, Милане, Вероне, а также на фестивале в Висбадене.

Ранее стало известно, что на Тайване отменили выступление оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 5 марта. Причиной такого решения стала «повышенная озабоченность» со стороны «общественного мнения».