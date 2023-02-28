На Тайване отменили концерт Анны Нетребко

На Тайване отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко

На Тайване отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 5 марта. Об этом сообщает русская служба Международного радио Тайваня (МРТ).

Причиной такого решения стала «повышенная озабоченность» со стороны «общественного мнения». Организаторы мероприятия извинились перед посетителями за причиненные неудобства и предложили возврат денежных средств за купленные билеты. Концерт артистки, как отмечается, должен был состояться в Национальном концертном зале Тайбэя.

В январе стало известно, что украинским музыкантам и актерам запретили выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Украинская сторона добивалась отмены выступления российской оперной певицы в Германии.