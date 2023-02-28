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17:24, 28 февраля 2023Культура

На Тайване отменили концерт Анны Нетребко

На Тайване отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

На Тайване отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 5 марта. Об этом сообщает русская служба Международного радио Тайваня (МРТ).

Причиной такого решения стала «повышенная озабоченность» со стороны «общественного мнения». Организаторы мероприятия извинились перед посетителями за причиненные неудобства и предложили возврат денежных средств за купленные билеты. Концерт артистки, как отмечается, должен был состояться в Национальном концертном зале Тайбэя.

В январе стало известно, что украинским музыкантам и актерам запретили выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Украинская сторона добивалась отмены выступления российской оперной певицы в Германии.

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Сергей Равин
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