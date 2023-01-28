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00:43, 28 января 2023Культура

Украинским музыкантам запретили выступать с Нетребко в Германии

FAZ: украинским музыкантам запретили выступать вместе с Нетребко на фестивале в Германии
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинским музыкантам и актерам запретили выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Об этом рассказал генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание уточнило, что украинская сторона добивалась отмены выступления российской оперной певицы в Германии, но организаторы отказали им. Костюк добавил, что украинские артисты не смогут выступить в Висбадене. «Им это запрещено», — подчеркнул он.

Генконсул сообщил, что запрет связан с тем, что Нетребко находится в санкционном списке Украины. Распространяется ли запрет на все дни фестиваля, дипломат не пояснил.

11 июля стало известно, что Нетребко отказали в проведении сольного концерта в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация.

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Марина Совина
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