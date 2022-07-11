Анне Нетребко отказали в проведении концерта в Штутгарте

Оперной певице Анне Нетребко отказали в проведении сольного концерта в Штутгарте

Российской оперной певице Анне Нетребко отказали в проведении сольного концерта в немецком Штутгарте. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

22 июля у исполнительницы начнется тур по Германии, а на 3 сентября у нее запланирован концерт в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация. Утверждается, что команду Нетребко уже уведомили о невозможности проведения мероприятия.

Министр финансов Баден-Вюртемберга Даниал Баяз отметил, что для выступлений в Германии певице мало дистанцироваться от военных действий. Он считает, что она должна высказаться против политики президента России Владимира Путина.

1 марта стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. Позднее артистка написала в соцсетях, что выступает против спецоперации.

После этого в Новосибирском театре оперы и балета отменили ее концерт. Там заявили, что проживание и работа в Европе для Нетребко оказались важнее родины.