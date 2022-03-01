Баварская опера прекратит работу с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера прекратит работу с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Об этом исполнительный директор оперы Серж Дерни сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Из-за ужасной войны России против Украины и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная решила разорвать существующие отношения», — говорится в публикации Дерни.

Ранее во вторник стало известно, что Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы дирижера Валерия Гергиева. Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщает агентство DPA со ссылкой на мэра города Дитера Райтера.

Райтер подчеркнул, что уже потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине. Однако Гергиев, по словам мэра Мюнхена, так и не сделал этого.

Выступления под руководством Гергиева уже отменили в Парижской филармонии и Карнеги-холле.