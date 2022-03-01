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Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы Валерия Гергиева

Российского дирижера Валерия Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы российского дирижера Валерия Гергиева. Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщает агентство DPA со ссылкой на мэра города Дитера Райтера.

Райтер подчеркнул, что ранее потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине. Однако Гергиев, по словам мэра Мюнхена, так и не сделал этого.

Известно, что 25 февраля Райтер заявлял, что Гергиев может быть уволен, если «не обозначит свою позицию к понедельнику». Российский музыкант занимал должность главного дирижера и худрука Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

Отмечается, что ранее выступления под его руководством отменили в Парижской филармонии и Карнеги-холле.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Сергей Равин
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