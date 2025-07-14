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08:53, 14 июля 2025Мир

Трампа обвинили в попытке напугать и расколоть ЕС

NYT: Трамп пытается расколоть и запугать ЕС с помощью пошлин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп пытается расколоть и запугать Европейский союз (ЕС) с помощью пошлин. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Трамп пытается расколоть и запугать Европу», — заявил глава делегации по связям с США в Европейском парламенте Брандо Бенифей.

По словам управляющего директора по Европе в Eurasia Group Муджтабы Рахмана, американский лидер «использует неопределенность», чтобы попытаться заставить торговых партнеров пойти на уступки. В публикации подчеркивается, что решение Трампа ввести пошлины на товары из ЕС «резко усилило призывы в Европе к решительным действиям».

12 июля американский лидер заявил, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС. Такие же пошлины будут введены против Мексики.

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