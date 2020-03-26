Россиянин с коронавирусом умер на Кубе

На Кубе умер 45-летний гражданин России, госпитализированный после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По информации Baza, скончавшийся — уроженец Санкт-Петербурга Александр Кузьмин. Он прилетел на остров из России 12 марта и спустя девять дней был госпитализирован.

Материалы по теме «Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой

Как писала «Российская газета» 26 марта, на Кубе в общей сложности были госпитализированы трое граждан России, заболевших коронавирусной инфекцией. О госпитализации другого прибывшего на Кубу россиянина стало известно 23 марта. Он прилетел на остров 20 марта из Парижа. Его состояние оценивалось как критическое. Еще одна заболевшая — 48-летняя женщина.

По данным Минздрава Кубы, на острове зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением находятся 1,6 тысячи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В России, согласно официальной статистике, умерли три человека, у которых был выявлен коронавирус. По заявлениям врачей, одна пациентка скончалась из-за отрыва тромба, причина смерти двух других зараженных, лиц в возрасте 88 и 73 лет, не уточнялась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!