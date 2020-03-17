Опубликован полный список не рекомендуемых к посещению из-за коронавируса стран

Daily Star опубликовало полный список стран, полностью или регионально не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Перечень приведен на сайте издания.

На данный момент в список внесены 53 страны, в частности Аргентина, Албания, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гондурас, Индонезия, Италия, Ямайка, Кения, Косово, Латвия, Либерия, Литва, Малави, Мальта, Марокко, Монголия.

Кроме того, там числятся Норвегия, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Сан-Марино, Сьерра-Леоне, Словакия, Испания, Шри-Ланка, США, Вьетнам, Панама, Черногория, Португалия, Румыния, Мьянма, Тимор-Лешти, КНДР, Южная Корея, Белиз, Сальвадор, Боливия, Колумбия, Эквадор, Суринам, ЮАР, Эстония, Гана, Малави.

В ВОЗ посоветовали путешественникам проверять актуальные списки перед поездками и, по возможности, не выезжать в регионы с нестабильной эпидемиологической ситуацией.

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16 марта в Ассоциации туроператоров России назвали пляжные страны, доступные для отдыха в условиях пандемии коронавируса. К странам со спокойной эпидемиологической обстановкой, по их данным, относятся Вьетнам, Доминикана, Индонезия, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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