Составлен список необходимых в путешествии вещей во время пандемии коронавируса

Составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. Соответствующий перечень опубликовал Fox News.

В первую очередь, речь идет о жидком антибактериальном средстве для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов — в таком случае он может служить альтернативой частому мытью рук с мылом. Кроме того, следует взять с собой в ручную кладь и спиртосодержащие салфетки, чтобы продезинфицировать окружающие поверхности — например, подлокотники кресла, ремень безопасности, откидные столики.

Кроме того, в поездке пригодятся несколько пачек бумажных салфеток, чтобы поддержать гигиену дыхания и избежать распространения инфекции воздушно-капельным путем. В то же время, по мнению американского врача Джерома Адамса (Jerome Adams), путешественникам, не являющимся носителями коронавируса, вряд ли пригодятся защитные маски, так как они не эффективны в предотвращении заражения.

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2 марта сообщалось, что риск заражения коронавирусной инфекцией во время авиаперелета очень низок. Помимо этого, известно, что авиакомпании, выполняющие рейсы в регионы, пораженные заболеванием, усилили процедуры по очистке салона самолета.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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