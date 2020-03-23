Россиянин с коронавирусом госпитализирован на Кубе

На Кубе госпитализирован россиянин, заразившийся коронавирусом. Он находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дурана Гарсию.

«Госпитализирован гражданин России 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», — цитирует его агентство. Гарсия также рассказал, что у мужчины выявлен диабет.

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По его словам, на Кубе подтверждено 40 случаев заражения, на карантин помещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 354,6 тысячи, свыше 15,4 тысячи человек погибли.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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