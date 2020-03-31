Раскрыта судьба приехавших в Сочи во время режима самоизоляции россиян

Раскрыта судьба российских туристов, приехавших на курорты Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом пишет Rata News.
Как уточняет издание, большинство россиян были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени. В то же время некоторые путешественники приняли решение остаться до запланированной даты отъезда и живут «фактически на осадном положении»: питание для них организовано в режиме room service, санаторно-оздоровительные процедуры не проводятся, развлекательные комплексы, парки и общественные заведения закрыты.
При этом многие туристы испытывают трудности с обменом авиабилетов, возвратом средств и переносом туров. «Много майских заездов до сих пор не отменено, люди чего-то ждут», — рассказал замгендиректора компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев. В свою очередь гендиректор «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова заметила, что россияне постепенно покидают Сочи — число отдыхающих в объектах размещения резко уменьшилось. «Город закрыт, и пока нет четкого понимания, что будет после 1 июня», — добавила она.
Ранее жители Сочи рассказали о выгодном положении собственников жилья в частном секторе благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт. По словам одного из сочинцев, в городе наступили «хлебные времена».
28 марта власти города начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса. Заместитель департамента курортов и туризма сочинской администрации Сергей Доморат сообщил, что туристов начали выселять из отелей и гостиниц, а самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно. Многие, по словам чиновника, с этим согласились.
Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения