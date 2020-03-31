Раскрыта судьба приехавших в Сочи во время режима самоизоляции россиян

Раскрыта судьба российских туристов, приехавших на курорты Сочи, чтобы провести там объявленную нерабочей из-за режима самоизоляции неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом пишет Rata News.

Как уточняет издание, большинство россиян были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени. В то же время некоторые путешественники приняли решение остаться до запланированной даты отъезда и живут «фактически на осадном положении»: питание для них организовано в режиме room service, санаторно-оздоровительные процедуры не проводятся, развлекательные комплексы, парки и общественные заведения закрыты.

При этом многие туристы испытывают трудности с обменом авиабилетов, возвратом средств и переносом туров. «Много майских заездов до сих пор не отменено, люди чего-то ждут», — рассказал замгендиректора компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев. В свою очередь гендиректор «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова заметила, что россияне постепенно покидают Сочи — число отдыхающих в объектах размещения резко уменьшилось. «Город закрыт, и пока нет четкого понимания, что будет после 1 июня», — добавила она.

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Ранее жители Сочи рассказали о выгодном положении собственников жилья в частном секторе благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт. По словам одного из сочинцев, в городе наступили «хлебные времена».

28 марта власти города начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса. Заместитель департамента курортов и туризма сочинской администрации Сергей Доморат сообщил, что туристов начали выселять из отелей и гостиниц, а самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно. Многие, по словам чиновника, с этим согласились.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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