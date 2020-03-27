Объяснен резкий рост потока россиян в Крым и Сочи

Резкий рост потока россиян в Крым и Сочи, несмотря на призывы местных властей не приезжать, был спровоцирован несознательными гражданами. Об этом заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, передает РИА Новости.

Некоторые россияне восприняли внеплановые длинные выходные с 28 марта по 5 апреля не как экстренные меры, принятые во избежание распространения коронавируса, а как дополнительные каникулы, объяснил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что россияне массово ринулись в Сочи — бронирования отелей в городе на следующую неделю резко выросли, несмотря на призыв местных властей воздержаться от посещения их региона. В связи с этим власти намерены принять дополнительные меры, чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку.

Согласно последним данным, в Сочи пять официально выявленных пациентов с COVID-19, всего в Краснодарском крае — девять. В регионе с 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, кафе в торговых центрах, и проведение экскурсий.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, еще трое умерли.

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