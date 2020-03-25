Крым решили уберечь от туристов из-за коронавируса

Крым решили уберечь от туристов во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, передает РИА Новости.
Аксенов поручил министерству курортов и туризма республики не принимать действий по наращиванию туристического потока в апреле. По мнению главы региона, наплыв гостей на полуостров сможет способствовать распространению инфекции и поставить под угрозу весь туристический сезон.
«Небольшие деньги, полученные в виде налогов от отрасли, повлекут расходы по поиску контактировавших с заболевшими, если такие появятся», — отметил Сергей Аксенов.
Ранее стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество заболевших достигло семи. Всего в России зафиксировано 658 случая инфицирования.
16 марта сообщалось, что крымские власти решили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения