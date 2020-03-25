Новые случаи коронавируса нашли в 20 регионах России

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом были найдены в 20 регионах России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю распространения инфекции, которые в среду, 25 марта, публикует Telegram-канал Life Shot.

Большинство инфицированных обнаружили в Москве — 120 человек. В Подмосковье и Крыму выявили по шесть зараженных, в Краснодарском крае и Псковской области — по четыре, в Якутии и Оренбургской области — по три, в Пермском крае, Кабардино-Балкарии, Коми, а также в Тульской и Брянской областях — по два. Еще по одному случаю зафиксировали в Башкирии, Ставропольском крае и Калининградской, Ростовской, Архангельской, Пензенской, Нижегородской и Челябинской областях.

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