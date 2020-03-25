В Москве еще 120 человек заразились коронавирусом

В Москве за последние сутки еще 120 человек заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных в столице случаев заражения составляет 410. В целом по России этот показатель достиг 658. Выздоровели 29 человек, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч граждан.

За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.

Умерших от коронавирусной инфекции на территории России не зафиксировано.

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