Из больницы для зараженных коронавирусом за сутки выписали 54 человека

Из больницы №40 в московском районе Коммунарка за сутки выписали 54 человека. Об этом главврач учреждения Денис Проценко рассказал в своем Facebook.
По словам Проценко, всего на лечении находятся 380 человек. У 147 из них диагностирована пневмония, у 104 — подтвердился коронавирус. Еще 9 пациентов помещены в реанимацию.
24 марта стало известно, что из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек. 25 марта стало известно, что из медучреждения выписали еще пятерых пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, среди выздоровевших после заражения коронавирусом теперь 14 человек.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Умерших от коронавируса на территории страны не зафиксировано.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения