Из больницы для зараженных коронавирусом за сутки выписали 54 человека

Из больницы №40 в московском районе Коммунарка за сутки выписали 54 человека. Об этом главврач учреждения Денис Проценко рассказал в своем Facebook.

По словам Проценко, всего на лечении находятся 380 человек. У 147 из них диагностирована пневмония, у 104 — подтвердился коронавирус. Еще 9 пациентов помещены в реанимацию.

24 марта стало известно, что из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек. 25 марта стало известно, что из медучреждения выписали еще пятерых пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, среди выздоровевших после заражения коронавирусом теперь 14 человек.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. Умерших от коронавируса на территории страны не зафиксировано.

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