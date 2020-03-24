Путин оценил работу врачей больницы для пациентов с коронавирусом

Врачи в больнице для пациентов с коронавирусом эффективно применяют имеющуюся технику, заявил президент Владимир Путин по итогам посещения медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 24 марта.

«Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать», — сказал он, оценивая работу медиков.

Ранее во вторник глава государства посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Путин поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитную маску и костюм.

В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19. По последим данным, в России общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 495.

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