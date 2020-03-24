Пациент больницы для зараженных коронавирусом рассказал о визите Путина

Президент России Владимир Путин зашел в одну из палат медицинского центра в московском поселке Коммунарка в спецодежде «необычного цвета». Об этом рассказал пациент больницы, куда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус, передает Telegram-канал издания «Подъем».

По словам Дмитрия Гаркави, Путина сопровождал главный врач медицинского центра Денис Проценко и еще два человека. «Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — сообщил пациент и отметил, что президент был в желтом медицинском комбинезоне.

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Гаркави сказал, что чувствует себя отлично, находится в больнице с 19 марта. За это время у него дважды взяли анализ: на первые сутки и на третьи — оба отрицательные.

Путин посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ходе встречи с главой государства Собянин заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Кроме того, он отметил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.

В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.

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