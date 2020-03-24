Раскрыты признаки вызываемой коронавирусом пневмонии

Одним из отличительных признаков пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, является симметричное поражение легких с полисегментарными воспалительными изменениями. Особенности протекания заболевания во вторник, 24 марта, раскрыло издание Baza.
По его данным, на компьютерных томограммах больных можно увидеть уплотнения легочной ткани, которые напоминают прозрачные потертые пятна — симптом «матового стекла». На ранней стадии заболевания, то есть в первые четыре дня, подобные уплотнения возникают максимум в трех очагах. Они располагаются главным образом в нижних долях и по периферии, а их диаметр не превышает трех сантиметров. В это время пациенты начинают жаловаться на затрудненность дыхания и одышку, так как в их альвеолах постепенно накапливается жидкость, провоцируя нарушение кислородного обмена и кислородное голодание.
Затем, к пятому-восьмому дню течения болезни, уплотнений становится больше, и они трансформируются в очаги консолидации по периферии легких. На 10-13-й день, когда вирусная пневмония переходит в пиковую стадию, в легких появляются множественные уплотнения по типу «матового стекла» различного размера. При этом поражение уже может распространяться не только на один сегмент, но и на всю долю, становясь более обширным-субтотальным.
Ранее российские врачи показали действие коронавируса на организм человека на видео. На кадрах было запечатлено, как инфекция захватывает легкие пациента. До этого специалисты из российской лаборатории также публиковали фотографию SARS-CoV-2, сделанную при помощи мискроскопа.
По последним данным, всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 57 из них были выявлены за минувшие сутки. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве — 290.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения