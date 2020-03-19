Коронавирус показали под микроскопом

Опубликовано фото коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Изображение было сделано российскими учеными, сообщает Life.
Фотографию коронавируса, сделанную с помощью микроскопа, прислала Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это единственная организация за Уралом, которая имеет сертификат GMP, разрешающий производство вакцин. ГНЦ «Вектор» имеет одну из самых полных коллекций вирусов, включая образцы лихорадки Эболы, натуральной оспы, SARS и другие.
19 марта была зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом в России. В инфекционной больнице в Москве скончалась 79-летняя пенсионерка, у которой ранее было диагностировано смертельное заболевание. Оперативный штаб по столице подчеркнул, что смерть наступила в результате хронических заболеваний, включая атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, гипертоническую болезнь сердца.
Ранее в городе Абакане (Республика Хакасия) был введен режим чрезвычайно ситуации из-за смертельного заболевания. Поводом для принятия такого решения местными властями стало выявление первого случая инфицирования коронавирусом нового типа в регионе.
На 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заболевания коронавирусом. По последним данным, под медицинским наблюдением в стране находятся более 22 тысяч человек. Общее количество находящихся под наблюдением c начала 2020 года составляло 62 541 человек.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения