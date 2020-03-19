Коронавирус показали под микроскопом

Опубликовано фото коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Изображение было сделано российскими учеными, сообщает Life.

Фотографию коронавируса, сделанную с помощью микроскопа, прислала Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это единственная организация за Уралом, которая имеет сертификат GMP, разрешающий производство вакцин. ГНЦ «Вектор» имеет одну из самых полных коллекций вирусов, включая образцы лихорадки Эболы, натуральной оспы, SARS и другие.

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19 марта была зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом в России. В инфекционной больнице в Москве скончалась 79-летняя пенсионерка, у которой ранее было диагностировано смертельное заболевание. Оперативный штаб по столице подчеркнул, что смерть наступила в результате хронических заболеваний, включая атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, гипертоническую болезнь сердца.

Ранее в городе Абакане (Республика Хакасия) был введен режим чрезвычайно ситуации из-за смертельного заболевания. Поводом для принятия такого решения местными властями стало выявление первого случая инфицирования коронавирусом нового типа в регионе.

На 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заболевания коронавирусом. По последним данным, под медицинским наблюдением в стране находятся более 22 тысяч человек. Общее количество находящихся под наблюдением c начала 2020 года составляло 62 541 человек.

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