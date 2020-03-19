Первый российский город объявил режим ЧС из-за коронавируса

Абакан (Республика Хакасия) стал первым городом в России, в котором ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Там выявили один случай инфицирования. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Лемин, сообщается на сайте администрации города.

«Поводом для принятия такого решения послужило выявление первого случая инфицирования коронавирусом нового типа на территории города. С 18 марта 2020 года городской межведомственной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана введен режим ЧС», — говорится в сообщении. В городе также был создан свой оперативный штаб и запрещены массовые мероприятия.

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Глава города обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие. В сообщении на сайте администрации отмечается, что состояние больного с коронавирусом стабильное, его поместили в инфекционный стационар. Те, кто контактировал с заболевшим, находятся в режиме самоизоляции на дому.

По данным на 18 марта, в России 147 случаев заражения коронавирусом, большая часть инфицированных находятся в Москве. В мире насчитывается 220 тысяч зараженных, 9 тысяч из них скончались, 85,7 тысячи выздоровели. Правительство России назвало нынешнюю эпидемию одним из самых тяжелых кризисов для здравоохранения за последние 50 лет.

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