Путин высказался о нервничающей из-за транзита власти элите

Политические элиты могут нервничать из-за неопределенности в вопросе о власти. О проблеме транзита власти после 2024 года президент Владимир Путин высказался в интервью ТАСС.

По его словам, он отдает себе отчет в том, что из-за неопределенности «возможна разбалансировка», однако «первичный источник власти — это народ».

«Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят», — заключил российский лидер.

16 марта Конституционный суд России признал соответствующими Основному закону поправки к Конституции, принятые ранее Госдумой и одобренные Советом Федерации. Одна из почти 400 поправок дает право действующему президенту баллотироваться на новый президентский срок. Это и другие предложения теперь должны поддержать или отклонить граждане. Всенародное голосование назначено на 22 апреля, но может быть перенесено из-за ситуации с новым коронавирусом.

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