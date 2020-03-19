Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

«Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — пояснил российский лидер, добавив, что он работает каждый день, а не царствует.

Кроме того, по словам президента, ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. Владимир Путин занимает руководящие государственные посты уже 20 лет.

По данным опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»), 57 процентов россиян допускают, что проголосуют за Владимира Путина, если на следующих выборах президента России в 2024 году он вновь выдвинет свою кандидатуру. Однако уточняется, что для этого пока необходимо получить разрешение Конституционного суда.

10 марта Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.

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