Терешкова рассказала о секретном разговоре с Путиным

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после своего выступления в нижней палате парламента, в ходе которого она предложила снять ограничения президентских сроков для действующего главы государства после принятия поправок к Конституции. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РИА Новости.

«Очень много хотите знать. А это секрет», — сказала она в ответ на вопрос о содержании беседы с Путиным, подтвердив при этом, что такой разговор имел место.

Терешкова выдвинула предложение снять ограничения президентских сроков для Владимира Путина после принятия поправок к Конституции на пленарном заседании Госдумы 10 марта. Она объяснила это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.

Высказывание Терешковой вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи не поддержали предложение депутата и начали распространять оскорбительные мемы с изображением парламентария.

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