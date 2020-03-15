Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за предложение снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается: "Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича"», — сказала депутат.

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По ее словам, люди помнят, в каком состоянии президент принял Россию, и что он ее «буквально собирал по частицам».

«Страна стала едина, более того, она [приобрела] огромный авторитет, с ней считаются. У него мощнейший авторитет, и это все идет на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал», — добавила Терешкова.

10 марта Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.

Высказывание Терешковой вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи не поддержали предложение депутата и начали распространять оскорбительные мемы с парламентарием.

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