Рогозин обратился к критикам поправок Терешковой

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Не мог не обратить внимание на организованную в сети травлю Валентины Терешковой. Считаю ее организаторов и исполнителей подонками», — заявил Рогозин.

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Он также призвал критиков Терешковой найти «хоть щепотку самоуважения, чтобы вести себя прилично в отношении заслуженных людей».

Накануне, 12 марта, за депутата Госдумы вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что ее инициатива вызвала волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России. По его мнению, «господа за рубежом и их подручные в России» надеялись, что после ухода главы государства Владимира Путина из политики страна станет третьесортной, а «Запад и США заставят стоять ее по стойке "смирно"».

Сама Терешкова считает, что критики ее поправки в Конституцию не любят Россию. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала она.

Терешкова 10 марта предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.

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