Кадыров заступился за Терешкову перед критиками ее поправок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправки о президентских сроках в Конституцию. В своем Telegram-канале он заявил, что ее инициатива вызвала волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России.

По мнению Кадырова, «господа за рубежом и их подручные в России» надеялись, что после ухода главы государства Владимира Путина из политики страна станет третьесортной, а «Запад и США заставят стоять ее по стойке "смирно"».

Материалы по теме Путин допустил свой пятый президентский срок Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы

Глава Чечни считает, что избиратели поддержат Путина, который «спас Россию от развала». «Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России», — обратился Кадыров к Терешковой.

Депутата поддержали также в Госдуме — по мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Терешкову необходимо защитить от лжи и нападок из-за рубежа. Он заявил, что против семьи депутата началась «оголтелая кампания».

Сама Терешкова считает, что критики ее поправки в Конституцию не любят Россию. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала она.

Терешкова 10 марта предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!