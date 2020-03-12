Кадыров заступился за Терешкову перед критиками ее поправок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправки о президентских сроках в Конституцию. В своем Telegram-канале он заявил, что ее инициатива вызвала волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России.
По мнению Кадырова, «господа за рубежом и их подручные в России» надеялись, что после ухода главы государства Владимира Путина из политики страна станет третьесортной, а «Запад и США заставят стоять ее по стойке "смирно"».
Глава Чечни считает, что избиратели поддержат Путина, который «спас Россию от развала». «Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России», — обратился Кадыров к Терешковой.
Депутата поддержали также в Госдуме — по мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Терешкову необходимо защитить от лжи и нападок из-за рубежа. Он заявил, что против семьи депутата началась «оголтелая кампания».
Сама Терешкова считает, что критики ее поправки в Конституцию не любят Россию. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала она.
Терешкова 10 марта предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.