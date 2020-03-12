Пескову напомнили о запрете на обнуление президентских сроков Ельцину

Журналисты напомнили представителю Кремля Дмитрию Пескову о запрете Конституционного суда (КС) баллотироваться на новый, третий срок тогдашнему президенту Россию Борису Ельцину в 1998 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспонденты спросили у пресс-секретаря главы государства, почему решение КС не применимо для современной ситуации. В ответ Песков перенаправил вопрос в судебный орган конституционного контроля. «Это не я должен объяснять. Это должен объяснять Конституционный суд. Ведь президент обусловил это тем, что Конституционный суд должен это рассмотреть», — объяснил он, призвав не забегать вперед.

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Ранее Песков объяснил суть поправок о снятии ограничений президентских сроков для президента России Владимира Путина. По его словам, норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, и для действующего президента это изъятие носит разовый характер.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.

В 1993 году Ельцин вынес на голосование вариант проекта Конституции, авторами которой называют государственных деятелей Анатолия Собчака, Сергея Алексеева и Сергея Шахрая. 12 декабря прошло всенародное голосование, за принятие нового основного закона проголосовали около 55 процентов пришедших на избирательные участки россиян. В 1998 году КС отказал Ельцину в возможности переизбраться на третий срок. Кремль предлагал не учитывать момент избрания Ельцина на пост главы государства в 1991 году, так как тогда действовала другая Конституция. Однако КС постановил, что избиратели, голосуя в 1996 году, «исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий».

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