В Госдуме рассказали о работающей только для Путина поправке в Конституцию

Поправка о снятии ограничений по президентским срокам, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, касается только действующего главы государства Владимира Путина. Об этом в среду, 11 марта, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют, — вот у него это может возникнуть», — рассказал Крашенинников.
При этом, по его словам, для других политиков, занимавших ранее пост президента, поправка Терешковой работать не будет. В частности, это касается нынешнего заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который возглавлял страну с 2008 по 2012 год, — он сможет претендовать только на один срок. «Он один раз всего был (президентом), а запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность», — пояснил Крашенинников.
Ранее Крашенинников заявлял, что норма об изъятии ограничения президентских сроков для действующего главы государства носит переходный характер. Он также подчеркнул, что ограничение числа сроков, в течение которых тот или иной человек сможет занимать пост президента России, по-прежнему будет закреплено в Конституции.
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.