Медведев оценил идею позволить Путину участвовать в новых выборах президента

Возможность для действующего президента России снова принять участие в выборах главы государства позволит сохранить стабильность в стране и преемственность власти. Идею внести соответствующую поправку в Конституцию оценил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, в случае, если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат россияне в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии России, а также преемственность власти. «А это исключительно важно для нашей родины в современный период», — отметил Медведев.
Соответствующую поправку заместитель СБ назвал одной из ключевых, а также напомнил, что ни один из депутатов Госдумы не проголосовал против законопроекта об изменении Конституции. «Это в том числе говорит о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки», — считает Медведев.
По его словам, поправки вносятся «с точным пониманием того, что необходимо сохранить» в Конституции. «А именно — незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России», — заключил он.
В ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин допустил свое участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции. Поправки о президентских сроках внесли и сразу приняли на том же пленарном заседании. Однако российский лидер не поддержал идею снять ограничение президентства двумя сроками.
Инициатором обеих поправок стала депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Свое предложение она объяснила необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».