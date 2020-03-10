Путин отказался снять лимит на число президентских сроков

Президент России Владимир Путин не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

Также глава государства считает опасной передачу полномочий президентского характера Госсовету. По его мнению, такие изменения могут привести к расколу общества.

Ранее во вторник президент приехал в Госдуму на заседание по поправкам в Конституцию. В ходе своего выступления он заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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