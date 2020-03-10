Путин приехал в Госдуму

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственную думу, где планируется обсуждение возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта Основного закона президентский срок будет обнулен. Об этом сообщает РИА Новости.

Пересмотреть обнуление срока Путина и убрать ограничения по числу президентских сроков ранее во вторник, 10 марта, предложила депутат Валентина Терешкова. После этого пленарное заседание, на котором во втором чтении рассматривали законопроект о внесении изменений в Основной закон, прервали. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это было необходимо для консультаций лично с президентом и с лидерами думских фракций.

Сейчас по Конституции одно лицо не может занимать пост президента России более двух сроков подряд. Для Путина нынешние полномочия — четвертые (с 2008 по 2012 год президентом был Дмитрий Медведев), они истекают в 2024 году.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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