Путин заявил о выполнении Россией плана по революциям

Россия выполнила свой «план по революциям». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Государственной думы, прямая трансляция которого ведется на сайте органа.

«Нам достаточно было революций. Россия свой план по революциям выполнила», — заявил президент.

Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта Основного закона президентский срок будет обнулен. Сейчас по Конституции одно лицо не может занимать пост президента России более двух сроков подряд. Для Путина нынешние полномочия — четвертые (с 2008 по 2012 год президентом был Дмитрий Медведев), они истекают в 2024 году.

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