В Госдуму внесена поправка о досрочных парламентских выборах в 2020 году

В Госдуму внесена поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в нижнюю палату парламента в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Госдуме предложат провести досрочные выборы Голосование может пройти уже в сентябре

По информации агентства, в тексте поправки сказано, ее принятие дает парламентариям право сократить срок своих полномочий при согласии на это двух третей голосов. После этого глава государства может назначить новые выборы в Думу.

Согласно инициативе, новый состав Госдумы должен собраться за первое заседание не позднее, чем через 30 дней после избрания. Не прошедшие в новый созыв депутаты получат гарантии по закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы».

10 марта депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил провести новые выборы в Думу в связи с желанием президента Владимира Путина увеличить роль партии и большинства граждан через членство в нижней и верхней палатах парламента. Предположительно, поправку рассмотрят в день внесения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел провести досрочные выборы в Думу 20 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!