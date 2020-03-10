Россиян захотели лишить права избирать президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел лишить россиян права избирать президента, он предлагает с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 марта.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы», — сказал он.

По его мнению, избирать президента должны лучшие люди страны, которые будут входить в Госсовет, — ученые, депутаты, министры, губернаторы.

Также либерал-демократ считает, что после вступления в силу изменений к Конституции в России надо провести досрочные выборы в Госдуму.

Последние выборы президента России прошли в марте 2018 года, победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2024 году.

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