Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике

Телеведущий и гендиректор международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника на посту главы государства. Об этом он сказал во время лекции на факультете журналистики МГУ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Готовит преемника. Более того, сам Путин говорит, что он думает об этом с утра до вечера каждый день», — отметил Киселев. По его словам, было бы безответственно для российского лидера уйти, «хлопнув дверью и не оставить после себя преемника».

Ведущий программы «Вести недели» выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Он подчеркнул, что поддержка преемника со стороны действующего президента является «общемировой традицией».

В пример Киселев привел Францию, Германию, Китай и США. Он упомянул бывшего французского президента Франсуа Олланда, поддержавшего Эммануэля Макрона, и 44-го президента США Барака Обаму, выступившего в поддержку Хиллари Клинтон.

«Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как [первый президент России Борис] Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — заключил Киселев. Он выступил лектором для первокурсников факультета вместо декана Елены Вартановой.

Полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В связи с этим он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Сам Путин неоднократно отвечал на вопросы о подготовке им своего преемника. В июне в интервью британской газете Financial Times он рассказал, что думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями.

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