Раскрыт образ возможного преемника Путина

Президент России Владимир Путин уже ищет преемника среди молодых политиков. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его мнению, россияне нескоро узнают имя преемника, однако его образ и типаж можно обозначить уже сейчас. Так, будущий кандидат в президенты может быть в возрасте 40–50 лет, он будет отличаться ответственностью, динамичностью и современностью. Также преемник Путина будет обладать сильным характером и обязательно будет патриотом, который «никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек"», считает Федоров.

Также глава ВЦИОМ заявил, что Путин не станет менять конституцию, чтобы продлить срок своих полномочий. По его словам, президент не раз доказывал, что «под себя» закон править не готов». «Он не сделал этого в 2007 году, так почему он должен делать это в 2023 году?» — сказал собеседник издания. При этом Федоров отметил, что «конституция — не икона», и ничего страшного в ее изменении нет.

27 июня Путин в интервью британской газете Financial Times ответил на вопрос о своем преемнике. По словам президента, он думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями. Глава государства добавил, что ситуация в стране меняется, как и требования к людям.

В прошлом году во время открытого урока в Ярославле Путин заявил, что президентом может стать человек любой профессии. «Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой», — сказал он, подчеркнув, что для управления страной необходимы знания и навыки.

Полномочия Путина истекут в 2024 году. Согласно конституции, он больше не сможет баллотироваться на пост президента.

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