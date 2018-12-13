Путин раскрыл тонкости становления президентом

Президент России Владимир Путин во время открытого урока в Ярославле заявил, что главой государства может стать человек любой профессии. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 13 декабря.

«Как правило главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для управления страной необходимы знания и навыки.

В ходе выступления Путин также признался, что своей профессией доволен. Он добавил, что сегодня большой интерес у него вызывают генетика и искусственный интеллект.

Говоря о своем преемнике, он всегда отмечает, что нового лидера должен выбрать народ. По словам Путина, он может делать какие-то прогнозы, но окончательное решение за гражданами.

Впервые Путин был избран президентом в 2000 году в возрасте 48 лет. Сейчас президенту 66 лет.

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