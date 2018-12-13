Путин признался в большом интересе к генетике и искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен своим выбором профессии, однако его интересуют и другие направления. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 декабря.

«Сегодня больше всего меня захватывает генетика и искусственный интеллект», — сказал Путин, выступая на открытом уроке «Направление прорыва» в Ярославле.

Российский лидер не впервые принимает участие в подобном мероприятии. В сентябре прошлого года в ходе общения со школьниками Путин назвал искусственный интеллект будущим всего человечества. По его словам, роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного разума. Президент заверил, что РФ будет делиться своими знаниями в этой области с другими странами.

21 сентября 2017 года Владимир Путин в ходе посещения московского офиса компании «Яндекс» пообщался с новой разработкой — голосовой помощницей «Алисой».

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