Путин попросил не спешить в ответ на вопрос о России после Путина

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть страна после его ухода с поста главы государства. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 ноября.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал президент с улыбкой, выступая на форуме «Россия зовет!».

В марте Владимир Путин назвал бреднями мнение американских экспертов о том, что после ухода с поста главы государства ему грозит опасность. Тогда же он рассказал, что со своего первого президентского срока думает о преемнике, однако выбор «все равно будет за российским народом». Схожую мысль он высказывал неоднократно.

В июне в ходе прямой линии глава государства отрицательно ответил на вопрос, не одиноко ли ему на так называемом политическом олимпе. Путин отметил, что работает с командой единомышленников.

Владимир Путин впервые одержал победу на президентских выборах в 2000 году. Спустя четыре года он был переизбран на новый срок. С 2008-го по 2012-й президентом был Дмитрий Медведев. Путин вернулся в кресло главы государства в 2012 году, тогда же президентский срок увеличился с четырех до шести лет. На выборах в марте текущего года он набрал 76,69 процента голосов избирателей.

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