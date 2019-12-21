Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает проведение досрочных выборов российского президента. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает «Коммерсант».

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — отметил Зюганов, выступая на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа».

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