В Госдуме ответили на слова Зюганова о досрочных выборах президента

Для проведения досрочных президентских выборов в России нет оснований. Об этом заявил РИА Новости первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, отвечая на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По словам Емельянова, Зюганов не относится к тем людям, которые решают, будут ли досрочные выборы. «Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал депутат. По его мнению, Зюганов начинает предвыборную кампанию, и коммунисты пытаются представить ситуацию в стране в невыгодном свете, «чтобы получить очки на выборах».

Ранее Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента. Глава КПРФ отметил, что в последние месяцы зимы планируется организовать «мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия».

Последние выборы президента России прошли в марте 2018 года, победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2024 году.

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