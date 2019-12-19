Путин прояснил слова об отмене принципа двух сроков подряд для президента

Президент России Владимир Путин прояснил свои слова о желании убрать из Конституции принцип двух сроков подряд для главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский лидер уточнил, что с этим решением спешить нельзя, и обратил внимание на необходимость обсуждения этого вопроса. «Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов (...). Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается», — подчеркнул Путин.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников сказал, что для внесения поправок о двух президентских сроках подряд не нужен референдум, в 2020 году можно начать дискуссию по этому вопросу.

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В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.

«Ваш покорный слуга отслужил два срока, а потом получил конституционное право вернуться», — привел пример Путин. По мнению главы государства, оговорка «подряд» смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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